İgü'de Emdr Eğitimleri Başlıyor

PSİKİYATRİ uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimleri İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nde başlıyor.

Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan EMDR eğitimleri ile ilgili konuşan EMDR eğitmeni Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, "Eğitimler ile çağdaş ve etkili psikoterapi uygulamalarında etkili bir rol oynamak istiyoruz. EMDR eğitimleri sayesinde başta travma sonrası stres bozukluğu ve ruhsal travmalar olmak üzere birçok psikiyatrik ve psikolojik rahatsızlıkta etkili müdahale becerileri kazandırıyor ve bu amaçla birçok rahatsızlıkta etkili müdahale yeteneğine sahip olacak psikoterapistler yetiştiriyoruz" dedi.

"İLERİ GÖRÜŞLÜ UZMANLAR YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Psikoterapi alanında kendini geliştirebilen, ileri görüşlü, yargılayıcı düşüncelerden bağımsız uzman ekipler yetiştirmek amaçladıklarını belirten Dr. Demirci, "Bizler ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller olarak çok önemli rollere sahibiz. Bunun değerini öncelikle kendi içimizde bilmeliyiz. Birbirimize sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde yaklaşarak bilgilerimizi ortaklaşa en üst düzeylere çıkarmalıyız" diye konuştu.

EMDR eğitimlerinin alanında uzman profesyonellerin becerilerini daha iyi konumlara taşıyacağını ifade eden Dr. Demirci, "Bu süreçte desteklerimizi sonuna kadar sürdürecek, EMDR eğitimlerini en doğru ve en etkili şekilde aktaracağız. Bu eğitimlerin verimliliğinin en üst düzeylere kadar çıkmasını sağlamak adına tüm benliğimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER 6 GÜN SÜRECEK

Toplam 6 gün sürecek olan temel düzey EMDR eğitimleri ile katılımcılar travmaya eksiksiz ve tam bir müdahale becerisi kazanıyor. Teorik, pratik ve uygulamalı eğitimlerden sonra katılımcılara EMDR yönteminin tam ve eksiksiz olarak kazandırılması amacı ile desteklerini sonuna kadar vereceklerini söyleyen Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Onur Okan Demirci, bu konuda enerjilerini sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

EMDR eğitimlerinin temel düzey olarak 1. Modülü 10-11 Şubat 2019, 2. Modülü 17-18 Şubat 2019, 1. Süpervizyon uygulamaları 17 Mart 2019, 2. Süpervizyon uygulamaları 21 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde verilecek EMDR eğitimleri sonunda yazılı ve pratik sınavlara tabi tutulacak katılımcılar, başarılı olmaları halinde Uluslararası akreditasyonlara sahip olan İGÜ, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği tarafından onaylı EMDR sertifikasyonuna sahip olma hakkı kazanacaklar. - İstanbul