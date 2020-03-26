Iğdır Üniversitesinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları sona erdi
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Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel

Iğdır Üniversitesinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları sona erdi

Iğdır Üniversitesinin kendi geliştirdiği dezenfektanlarla kampüs ve birimlerini, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte etme çalışmaları sona erdi.

26.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:34
Iğdır Üniversitesinin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmaları sona erdi

Iğdır Üniversitesinin kendi geliştirdiği dezenfektanlarla kampüs ve birimlerini, Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte etme çalışmaları sona erdi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın talimatı üzerine, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Musa Karadağ'ın ürettiği dezenfektanlarla Iğdır Üniversitesi kampüs ve birimlerinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Iğdır Meslek Yüksekokulu binasında başlayan dezenfeksiyon çalışmaları; BESYO, Mediko-Sosyal, Hayvan Hastanesi, ALUM, Kampüs Camii, Ziraat Fakültesi bina ve birimlerinde devam etti. Üç gün süren dezenfeksiyon çalışmalarının son gününde; Rektörlük binası ve lojmanlar dezenfekte edildi. Şehit Bülent Yurtseven Kampüsündeki bina ve birimlerin yanı sıra Karaağaç Kampüsü ve Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama Çiftliğinde de dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Iğdır Üniversitesinin dezenfeksiyonu için dezenfektan üreten Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Musa Karadağ, Iğdır Üniversitesi bünyesinde hazırladıkları dezenfektan ile üniversitenin tamamında dezenfeksiyon işleminin yapıldığını belirtti. Karadağ yaptığı konuşmada, "Iğdır Üniversitesinin tüm birimlerini kurmuş olduğumuz ekiple dezenfekte ettik. Kullanmış olduğumuz dezenfektan aynı zamanda herkesin bildiği bir ürün. Fakat bu ürünün belli pipien bazında ele aldığımız değişik bir formülasyon olup bizim burada ürettiğimiz özel bir formülasyondur. Ürünü pipien bazında ele aldığımız için iki tane ürünün, yakıcı ve aşındırıcı ürünlerin etkileşmesi ile mükemmel bir dezenfekten Hipokloröz asit, dediğimiz bir asit ortaya çıkarttık. Bu asitle tüm her alanı virüslerden, bakterilerden ve mikroplardan arındırmış olduk" dedi.

Iğdır Üniversitesinin dezenfekte edilmesi için firmalardan 200 bin liraya kadar teklif aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, alt yapılarının kurulu olduğunu ve bunun için kollarını sıvadıklarını söyledi. Rektör Alma konuşmasında, "Şu an kendi dezenfektanımızı uluslararası standartlara göre üreterek bütün birimlerimizi haftalık 110 bin metrekare alanımızı dezenfekte etmeyi başardık. Şu an kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz hiçbir yere hiçbir kuruma ve bir bütçeye yük olmadan yapıyoruz. Bundan sonraki amacımız Çin'den ithal edilen, yaklaşık kilosu 5-6 dolar olan dezenfektan ürününü biz, bir doların altında maliyetle üretiyoruz. Bunu ithal edip hem kendi halkımıza, yöremize hem uluslararası platformda ihracat etme zeminini hazırlamak istiyoruz" dedi.

Üç gün sonunda tamamlanan dezenfeksiyon çalışmalarıyla Iğdır Üniversitesi, Kovid-19 salgınının ülke genelinde teyakkuza sebep olduğu ilk hafta tüm kampüs ve birimlerini kendi imkanları ve kendi üretimi dezenfektanlarla dezenfekte etmiş oldu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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