Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da 'Pazar' sessizliği

Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının tüm Türkiye'de sona ermesiyle birlikte Iğdır'ın işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yerine sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının tüm Türkiye'de sona ermesiyle birlikte Iğdır'ın işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yerine sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sona erdi. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, vatandaşların cadde ve sokaklara akın etmesi beklenirken Iğdır'da tersi bir durum yaşandı. Diğer günlerde insan trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Iğdır'ın işlek cadde ve meydanlarında bu kez sessizlik hakim oldu. Kısıtlama olmasa da vatandaşların korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayarak pazar gününü evde geçirmeyi tercih etiği gözlendi. - IĞDIR

Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
Iğdır'da 'Pazar' sessizliği
Iğdır'da 'Pazar' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor
110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Mostafa Mohamed Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da 'Pazar' sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:34:21. #1.14#

title