Iğdır'da kulaklık ve kameralı sistem kurarak sınava giren 2 kişi tutuklandı

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da kamera ve kulaklık sistemi ile sınava girmeye çalışan 2 kişi, polisin dikkati ile yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde sınava girecek olan Y.O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada kamera ve kulaklık bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahıs gözaltına alınırken, şahısla ortak hareket ettiği belirlenen A.S.K. ve A.Y. isimli şahıslar da suç unsurları ile birlikte yakalandı. Yapılan aramalarda şahıslar üzerinde ele geçirilen 2 adet kamera düzeneği, 2 adet kulak içi dinleme cihazı, 1 adet powerbank, 1 adet modem, 1 adet sim kart ve 1 adet aktarım cihazına el konuldu. Soruşturmayı genişleten ekipler, organizatör konumunda olduğu tespit edilen M.R.A ve İ.K.'yı da Ağrı'da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.S.K. sulh ceza hakimliğince, Y.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.R.A, İ.K. ve A.Y. tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - IĞDIR

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