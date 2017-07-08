Iğdır'da Kaza: 2 Ölü

IĞDIR'ın Halfeli Beldesi'nde cami imamı, 34 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü ile babası, 64 yaşındaki Aydın Yılmaz öldü.



Kaza, Kars'ın Kağızman İlçesi yakınında meydana geldi. Iğdır'ın Halfeli Beldesi Hacı Fettah Camii'nde 6 yıldan bu yana imam, Zekeriye Yılmaz, boyun damarında tıkanıklık olan babası Aydın Yılmaz'ı muayene ettirmek için Erzurum'a götürdü. Iğdır'a dönerken Yılmaz'ın yönetimindeki 76 AC 650 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Çelik yönetimindeki 76 AD 979 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada evli ve 2 çocuk babası Zekeriye Yılmaz olay yerinde, babası Aydın Yılmaz ise kaldırıldığı Kars Devlet Hastanesi'nde öldü. Otomobilde bulunan imamın amcası 55 yaşındaki İbrahim Yılmaz ile Kamyonet sürücüsü Kemal Çelik, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



İmam ile babası Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nde gözyaşları arasında toprağa verilirken yaralı kurtulan İbrahim Yılmaz, "Ağabeyim Aydın, 16 gün Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Doktorlar Erzurum'a sevk etti. Erzurum'a götürdük, film çekildi, ilaç yazıldı. Doktoru '6 ay sonra gel bakalım düzelmesse ameliyat ederiz' dedi. Bizde Iğdır'a dönerken Kağızman yakınlarında karşıdan gelen ve bizim şeride giren kamyonetle kafa kafaya çarpıştık. Kazada yeğenim Zekeriye ile ağabeyimi kaybettim. Çok üzgünüm" diye konuştu.



- Iğdır