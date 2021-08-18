Iğdır'da Hz. Hüseyin ve 72 yakını anıldı
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Iğdır'da Hz. Hüseyin ve 72 yakını anıldı

Iğdır'da Hz. Hüseyin ve 72 yakını anıldı
Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel

HZ. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Iğdır'ın Zübeyde Hanım bulvarında anma programı düzenlendi.

HZ. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümünde Iğdır'ın Zübeyde Hanım bulvarında anma programı düzenlendi.

Iğdır'da bir araya gelenler Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınını andı. Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği'nin organize ettiği ve Zübeyde Hanım bulvarında düzenlenen anma programına MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği'ne mensup hocalar, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve yüzlerce kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Dernek Başkanı Zeki Tümay, muharrem ayının kutsallığını, ehlibeyit sevgisini belirtti. Tümay, "Bugün binlerce insan sıcağa rağmen bu alanda toplanmışlar ve bu insanları burada toplayan güç, İmam Hüseyin aşkıdır. Ehlibeyit sevgisidir. Hz. Hüseyin İslam dini için Kuran-ı Kerim için şehit olmuştur. Bizler de ona layık olmalıyız" dedi. Daha sonra ağıt yakılarak, sinelerine  vuran vatandaşlar, meydanda kurulan Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Kentin çeşitli noktalarında da İmam Hüseyin için yemek verildi.


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Iğdır'da Hz. Hüseyin ve 72 yakını anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz

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