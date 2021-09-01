İGA'nın "#zaferyolumuz" paylaşımına 129 bin 711 kişi destek verdi
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İGA'nın "#zaferyolumuz" paylaşımına 129 bin 711 kişi destek verdi

İGA'nın '#zaferyolumuz' paylaşımına 129 bin 711 kişi destek verdi
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmesi'nin (İGA), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel Twitter'da başlattığı "#zaferyolumuz" etiketli paylaşımına, 129 bin 711 kişi destek verdi.

İstanbul Havalimanı İşletmesi'nin (İGA), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel Twitter'da başlattığı "#zaferyolumuz" etiketli paylaşımına, 129 bin 711 kişi destek verdi.

İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "99 yıl önce kazandığımız büyük zaferimizi bu yıl coşkuyla kutlamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. #ZaferYolumuz'a katılarak zafer ruhunu yaşatan 129 bin 711 kişiye gönülden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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İGA'nın "#zaferyolumuz" paylaşımına 129 bin 711 kişi destek verdi - Haberler
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