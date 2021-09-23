İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın işaret dilinde özel işaretini seçtiği belirtildi.

Bu işaretin çok yakında duyurulacağı kaydedilen paylaşımda "23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.