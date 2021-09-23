İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın işaret dilinde özel işaretini seçtiği belirtildi.

Bu işaretin çok yakında duyurulacağı kaydedilen paylaşımda "23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığından 'Tripoliçe Katliamı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığından "Tripoliçe Katliamı"na ilişkin açıklama Açıklaması

 Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Cristiano
Magazin Şevval Şahin Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Palabıyık Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şenol Güneş Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Müge Anlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İGA, 23 Eylül Dünya İşaret Dilleri Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:01:27. #1.11#