Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan 'ın 'Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet' sözleri tartışılmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla dikkat çeken İzzet Yıldızhan dün 2. Sayfa programına konuk oldu. 'Her şeyi cevaplayacağım' diyen Yıldızhan çok konuşulacak açıklamalarına devam etti. 2011 yılında yargılandığı davada beraat ettiğini, iftiraya uğradığını söyleyen ve beraat ettiği davanın belgesiyle programa çıkan Yıldızhan, "Bana iftira attılar 2011 yılında yargılandım ama hiçbir suçtan ceza almadım, bu yargıyı istediğim gibi yönlendirebilir miyim? İftiraları asılsız çıktığı mahkemece onaylandı beraat ettim. Hiçbir suç işlemedim." dedi.

Kendisi için 'Reklam için yapıyor' diyenlere cevap veren ünlü sanatçı, "Bana 'Reklam için yapıyor' diyenlere gülüyorum. Buna ihtiyacım mı var? Herkese sesleniyorum benimle ilgili konuşanlara söylüyorum; siz yanınızda kaç insan çalıştırıyorsunuz, üç tane mi beş tane mi? Ben 700 insan ile ekmeğimi paylaşıyorum. 700 'ü dörtle çarpın ben üç bin kişiye istihdam sağlıyorum. Siz para saymayı biliyor musunuz? Bu ülkeye hizmet etmekten, vergimi vermekten mutluyum. İkinci bir sanatçı var mı bunu yapan?" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken açıklamalarında Hande Yener , Hadise ve Gülşen 'i kastetmediğini söyleyen İzzet Yıldızhan, "Hep belden aşağı vurmanın ne anlamı var. Ben paramı biriktirip bankaya atıp oturmadım, ülkeme hizmet ettim. Gazetecilerin sorularına yanıt verdim, sahne adabından bahsettim. Fikrimi ifade ettim herkes istediğini giyebilir, neden ülkeyi ikiye bölmeye çalışıyorsunuz? İnsanları ötekileştirmeyin! Nedir bana karşı bu kin, 'neden' diye soruyorum? Ben Hande Yener'i çok eskiden beri tanırım. Hande'yi, Hadise'yi Gülşen 'i kastetmedim. Hande'nin yaptığı açıklamaya cevap vermem orada benim ismimi zikretmiyor ben de kimsenin adını vermedim. Gülşen ne giymiş Hande ne giymiş bilmiyorum, konuştuktan sonra gördüm. Bu hanımefendiler için konuşmadım genel hitap ettim." diye konuştu.