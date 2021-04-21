İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
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İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi

İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR - Haberler | Güncel

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru aracıyla iftara giderken, ışıklarda durduğu sırada 2 çocuğu görünce aracından indi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru aracıyla iftara giderken, ışıklarda durduğu sırada 2 çocuğu görünce aracından indi. Bağajı açan polis memuru poşetten çıkardığı meyveleri çocuklara vererek yoluna devam etti. O anlar ise başka bir araç içerisinde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin Nusaybin'de bu akşam bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, aracıyla evine giden Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, kırmızı ışık yanınca aracını durdurdu. Yol kenarında Suriyeli oldukları belirlenen 2 kız çocuğu gören polis memuru aracının bagajını açarak poşet içerisinde bulunan meyveleri çocuklara verdi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ÇORUM'DA DA POLİSLER KAĞIT TOPLAYICISIYLA KUMANYASINI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay Çorum'da yaşandı. Polisler, kendilerine verilen kumanyayı iftar öncesi kağıt toplayan bir kadın ve yanında bulunan çocuğa vermişlerdi. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. 


İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi
İftara giden polis memuru yol kenarında gördüğü çocuklara meyve verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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