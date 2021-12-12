ANKARA (DHA) - İflas eden iş insanının 'euro' üzerinden nafakayı azaltma mücadelesi

ANKARA'da iş insanı Ersan S., 2011'de boşanırken kabul ettiği 1000 euroluk iştirak nafakasını, rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale gelip emekli olunca, kurdaki yükselişin de etkisiyle ödeyemez duruma geldi. Ersan S.'nin başvurusu üzerine mahkeme, nafakayı 200 euroya düşürdü. İstinaf ise kararı bozup nafakayı 500 euro olarak belirledi. Bu sürede nafakayı ödeyemediği için 3 kez disiplin hapsine maruz kalan, 2 evi icradan satışa çıkarılan Ersan S., "Sosyal ölüme terk edildim. Sürekli hapis korkusuyla yaşamak istemiyorum" dedi.

Ankara'da savunma sanayi şirketi bulunan iş insanı Ersan S., 2011 yılında geçimsizlik nedeniyle eşi A.S.E.'den boşandı ve velayeti annesinde kalan kızı için 1000 euro nafaka ödemeyi kabul etti. A.S.E. 6 yaşındaki kızı ile birlikte ABD'ye yerleşti. 2015'te kalp rahatsızlığı yaşayıp, çalışamaz hale gelen Ersan S. yüzde 100 engelli raporu aldı. 2016 yılında ise iflas eden Ersan S. malulen emekli oldu. Emekli maaşı ile geçinmeye başlayan Ersan S., TL'nin euro karşısında değer kaybetmesiyle aylık nafakayı ödeyemez duruma geldi.

Ersan S.'nin avukatı Canan Sönmez ise nafaka düşürülmesi davasının yine euro üzerinden başka bir avukat tarafından açıldığını ve bunun da yanlış olduğunu söyleyerek "Davaya 2020 yılında müdahil olduk. Bugün 500 euro, 7 bin 800 TL'ye denk geliyor. Müvekkilin 5 bin TL emekli maaşı göz önüne alındığında her ay 2 bin 800 TL daha borçlu olması anlamına geliyor. Bu da müvekkilin 3 ay periyotlarla disiplin hapsine maruz kalacağı anlamına geliyor. Anayasa Mahkemesi ilgili kararında gelirden fazla nafakanın kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını ihlal ettiğini söylüyor. Bu durumda tarafımızca nafakanın tekrar indirilmesi için bir dava açılacak ve süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Vuslat AY-Burak TEKİN/ANKARA, -