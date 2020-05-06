Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu

Koronavirüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yoğunluk yaşanan anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmadığı görüldü.