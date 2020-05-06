Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
06.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:35
Koronavirüs salgınına karşı getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen Taksim-Kocamustafapaşa İETT otobüsünde yoğunluk yaşanan anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde sosyal mesafe kuralı bir yana, araç içerisinde ayakta duracak yer bile olmadığı görüldü.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarına getirilen yolcu kısıtlamasına rağmen zaman zaman yasağa uymayan araçların görüntüleri paylaşılıyor. İstanbul'daki bir İETT otobüsünden gelen görüntülerde, araç içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulmazken, ayakta duracak yer bile kalmadığı görüldü.
AYAKTA DURACAK YER KALMADI
Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsünde büyük kalabalık yaşandı. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görülürken; vatandaşlar korona tedbirlerince uygulanması gereken kısıtlamaya uymadı. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA