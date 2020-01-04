İETT, 49 yeni hat açtı! İETT yeni hatlar neler? İETT yeni hatlar 2020

04.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:12

İETT yeni hatlar 2019! İstanbul'da özellikle Marmaray, metro ve metrobüs hatları üzerine yeni ulaşım ağları sağladı. Vatandaşın taleplerinin değerlendirilmesi sonucu ise 11 yeni hat daha oluşturuldu. İşte, İstanbul'da Avrupa ve Asya yeni hatları...

ÖNCELİK MARMARAY, METRO, METROBÜS VE HAVALİMANLARINA ERİŞİM

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü), Avrupa yakasında; Marmaray'a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı'na 9, metroya 8, metrobüse 3 ve diğer sık kullanılan güzergahlara da 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı. Anadolu yakasında ise metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı'na 1, Marmaray'a 2 olmak üzere toplam 15 yeni hattı hizmete soktu.

AVRUPA'DA AÇILAN YENİ HATLAR

Avrupa yakasında Marmaray'a ulaşım için kullanılabilecek yeni hatlar şöyle: MR40, MR41, MR50, MR51,

Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşımda; 48D, 39A, 55V, 62H,

İstanbul Havalimanı'na ulaşımda; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete girdi.

Metrobüs'e erişim adına açılan hatlar; HT19, 76GM, 76SM,

Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları aktif hale geldi.

Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim MK51,

Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattına MK52 ile gidilebilecekken,

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2,

Kent Ormanına da 48R hatları açıldı.

ANADOLU'DA AÇILAN YENİ HATLAR

Anadolu yakasında trafiye yeni katılan hatlar şu şekilde: İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı. Halkın talebi üzerine İETT, bahsedilen bu hatalrın ahricinde 11 yeni hat daha hizmete aldı.

İETT yeni hat talebi için tıklayın...

2019 YILINDA AÇILAN YENİ HATLAR

AVRUPA BÖLGESİ

MR40 - K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon

MR41 - Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray

MR50 - Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon

MR51 - Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon

48D - Göktürk - Hacıosman Metro

39A - Akşemsettin - Vezneciler

55V - Gaziosmanpaşa - Vezneciler

62H - Emniyettepe - Hacıosman Metro

48R - Kent Ormanı - 4.Levent Metro

HT19 - İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs

76GM - Gürpınar-Tüyap Metrobüs

76SM - Sahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs

İST-4 - Bakırköy-İstanbul Havalimanı

İST-5 - Beşiktaş- İstanbul Havalimanı

İST-15 - Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı

İST-17 - Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı

İST-20 - Sultanahmet - İstanbul Havalimanı

H-6 - Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı

H-7 - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı

H-8 - Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı

H-9 - Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı

48G - Göktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam

ST36 - Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay

97BT - Kocasinan İtfaiye-Taksim

47K - Kazım Karabekir - Eminönü

D3 - Güngören-Kemerburgaz

54P - Piyalepaşa Mahallesi - Taksim

144K - Hadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez

48C - Kemerburgaz - Çiftalan Köyü

79GE - Güvercintepe/Fenertepe-Eminönü

146F - Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehi

MK51 - Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro

MK52 - Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro

HT2 - K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro

ANADOLU BÖLGESİ

122ÇK - Şahinbey - Kavacık

132SB - Sultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük

132YB - Yenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü

139S - Üsküdar-Sofular Köyü/Şile

14TM - Tepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar

15CA - Büyük Çamlıca Camii/ Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.

15TA - Türk Alman Üniversitesi-Kavacık

15TK - Tokatköy-Kadıköy

18UK - Uzundere-Kozyatağı

18YS - Yenidoğan-Sultanbeyli

19FS - Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir

İST-8 - Pendik - İstanbul Havalimanı

KM18 - Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht

MR60 - Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı

MR61 - Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi