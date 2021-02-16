IEM Katowice için geri sayım başladı
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IEM Katowice için geri sayım başladı

16.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:14
IEM Katowice için geri sayım başladı

Counter-Strike oyuncularının merakla beklediği IEM Katowice 2021, 1,000,000 $'lık ödül havuzuyla 18 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

IEM Katowice 2021 geçen yıla göre daha büyük ödül havuzuyla geliyor

Counter-Strike takipçilerinin heyecanla izleyeceği bir turnuva daha yaklaştı. BLAST Premier Spring 2021'nin grup aşamaları dün tamamlandı. Gelecek ay başlayacak ESL Pro Lig 13. Sezon öncesi büyük takımların çarpışacağı bir turnuva bizleri bekliyor.

Intel Extreme Masters Katowice 2021, bu yıl toplamda 1,000,000 $lık ödül havuzuyla gerçekleşecek. Yaşanılan pandemi nedeniyle kendi oyuncuların evlerinden oynayacağı turnuva 18 Şubat saat 14.00'da ilk maçıyla açılış yapacak.

18 Şubat - 28 Şubat tarihleri arasında en iyi 16 takım büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele gösterecekler. Turnuvada birinci olan takımı 400,000 $ gibi dev para ödülü ve kupa bekliyor olacak. Geçen yıl düzenlenen turnuvadaysa büyük ödülün sahibi Natus Vincere olmuştu. Bu yıl turnuvaya davetle katılan ilk 8 takımlarda belli oldu. Bu takımlar, Natus Vincere, Astralis, Vitality, Heroic, Evil Geniuses, G2, FURIA, FaZe oldu.

Turnuvanın diğer 8 takımınıysa Play-In elemesinden gelecek takımlardan belli olacak. Eleme maçlarıysa 16 Şubat - 17 Şubat arasında gerçekleşecek. Counter Strike hayranlarını yoğun bir maç fikstürü bekliyor. Play-In elemelerinde ilk 8 takım arasına katılmayı başaran takım IEM Katowice 2021 katılmayı hak kazanırken diğer takımlardan 9-12'ncilere 4,500 $ 13-16'ncılaraysa 2,500 $ para ödülü verilecek.

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Katowice'de bulunan 16 takım, 8'erli olmak üzere iki farklı grupta mücadele edecek. Tüm maçlar üç harita üzerinden oynanacak. Play-In elemelerinde bulunan takımların açılış maçları tek haritadan daha sonra eleme maçları üç haritadan oynanacak. Play-In turnuvasında bulunan takımlara göz atmak ve kurallarını okumak isterseniz burada bulunan linkten gidebilirsiniz.

IEM Katowice için geri sayım başladı
IEM Katowice için geri sayım başladı

Kaynak: ESporTimes

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