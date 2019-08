İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması

09.08.2019 19:58

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, Cammu Keşmir'e ilişkin özel statü ve diğer korumanın kaldırılmasının, uluslararası toplumun aksi yöndeki tüm kararlarına rağmen alınmış düpedüz bir ilhak kararı olduğunu bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın son aldığı kararla anayasasında radikal bir değişikliğe giderek Cammu Keşmir'i "Hintlileştirme" adımı olarak nitelendirilebilecek bir hamleyle bölgenin özerk statüsünü kaldırdığını ve eyaleti 2 ayrı bölgeye ayırdığını belirtti.

"Bu değişiklik, uluslararası toplumun aksi yöndeki tüm kararlarına rağmen alınmış düpedüz bir ilhak kararıdır." ifadesini kullanan Kurt, "Hindistan tarihinde anayasasında yapılmış en önemli değişikliklerden biri olarak öne çıkan 370. maddenin kaldırılması, bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacak, 70 yıldır yaşanan sorunlar nedeniyle acı çeken bölge halkını tekrar ateşe atacak ve zaten sıkıntı içinde olan dünya barışını tehlikeye düşürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge için Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda plebisit yapılmasına yönelik daha farklı ve adil çözüm odaklı yaklaşımlar gerektiğini vurgulayan Kurt, "Hindistan'ın bölgesel barış ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğuracak bu uygulamaya imza atması, ne uluslararası hukuka ne de akıl ve mantığa uygun değildir. Muhtemelen Rusya'nın Kırım'ı haksız şekilde ilhakına uluslararası toplumun gereken etkili tepkiyi göstermemesinden cesaret alan bu yanlış karar bir an evvel düzeltilmezse, siyasi tarihin en yanlış adımlarından biri olarak tarihte yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurt, 370'inci maddenin kaldırılmasını "bölgeye sınırlı olarak tanınan tüm hakların açıkça gasbedilmesi" olarak tanımlayarak, bu maddenin Cammu Keşmir eyaletine en azından bir özerklik sunduğunu ve 70 yıldır yürürlükte bulunduğunu hatırlattı.

Bu madde kapsamında eyaletin hiç değilse kendi anayasası, ayrı bir bayrağı ve dışişleri, savunma ve iletişim alanları dışında bağımsız politika üretme hakkı olduğunu anlatan Kurt, maddeye sonradan eklenen 35-a fıkrası ile eyalet yönetimine kendi belirlediği kişilere süresiz oturum izni verme hakkı tanındığını ve bu kişilere, devlet dairelerinde çalışma ya da mülk edinme gibi bir dizi hak verildiğini belirtti.

"Karar, Güney Asya barışını tehlikeye atacaktır"

İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, bu maddenin aynı zamanda ülkenin tek, çoğunluğu Müslüman olan eyaletinin farklı demografik yapısını garanti altına aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Alınan bu karar nedeniyle demografik yapının 21. yüzyılda bu şekilde değiştirilmek istenmesi, çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkaracak ve özellikle zaten diken üstünde duran Güney Asya barışını tehlikeye atacaktır. Üstelik bölgenin bir de Cammu ve Ladaksh olarak iki bölgeye daha ayrılması, zaten karmaşık ve barışçıl bir çözüme ciddi ihtiyaç duyulan bu bölgede daha çok karmaşıklığa yol açacaktır. Bu coğrafyada, toplumsal huzurun bir an önce sağlanması, masum insanların etkilenmemesi ve barış ortamının zarar görmemesini sağlamak ana hedef olmalıdır. Karanlık ve fitneci odakların saldırılarına ancak birleştirici ve barışçıl bir bakış açısıyla karşı durulabilir. Bu sorunun çözümü, hem bölge halklarının refahı ve huzuru hem dünya barışı adına uluslararası hukuk kuralları ekseninde ele alınmalı, uluslararası toplum bu soruna taraf olmalıdır. Hindistan'ın bu tavrından vazgeçmesi bu anlamda olumlu bir hareket olacak ve sorunların çözümü için önemli bir kapı açacaktır."

BM Şartı'nın önemli referanslarından biri olan "Her toplumun self-determinasyon hakkı" kuralının sivil halk üzerinde baskı uygulanamayacağını vurguladığına işaret eden Kurt, Cammu Keşmir bölgesi için uluslararası toplumun iki kez üst üste aldığı referandum yapılması kararının, Hindistan tarafından gecikmeden icra edilmesi gerektiğini bildirdi.

Keşmir'in farklı planların veya kirli oyunların isteği doğrultusunda şekillendirilebilecek bir yer olmadığının altını çizen Kurt, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için hem BM hem de uluslararası etkili tüm mekanizmaların gereken çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.

Kurt, "İDSB olarak, Hindistan'ı hiç vakit kaybetmeden diyalog ve ortak karar yoluyla barış ve istikrarı korumaya, tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atmaya ve uluslararası toplumun Keşmir hakkında vermiş olduğu kararlara uymaya ve tüm tarafları sorumluluk bilinci içinde sağ duyulu davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA