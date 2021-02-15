İdris Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İdris Yamantürk ne zaman ve neden vefat etti?

Güriş Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İdris Yamantürk, biyografisi ve ölüm nedeni sosyal medyada merak edildi. Peki, İdris Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İdris Yamantürk ne zaman ve neden vefat etti?

İdris Yamantürk, iki haftadır Ankara Güven Hastanesi'nde Koronavirüs (Covid-19) tedavisi görüyordu. Daha fazla yaşam mücadelesi veremeyen Yamantürk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yamantürk, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Siyasetten birçok isim, Yamantürk hakkında güzel sözler söyleyerek onu uğurladı. Peki, İdris Yamantürk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İdris Yamantürk ne zaman ve neden vefat etti?

İDRİS YAMANTÜRK KİMDİR?

Türk iş adamı İdris Yamantürk, 96 yaşında koronavirüs sebebiyle vefat etti.

GÜRİŞ Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı olan İdris Yamantürk, yarım asrı aşkın faaliyetleri kapsamında GÜRİŞ Holding çatısı altında altyapı tesisleri, sınai tesisleri, barajlar ve HES'ler, termik santraller, sulama ve su arıtma tesisleri, iş merkezleri ve oteller, yollar ve metrolar, devlete bağışlanan okullar başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 100'e yakın eser meydana getirilmesine vesile olmuştur.

Türk Ocakları, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Dostluk Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev alan ve ve çalışmalar sürdüren Yamantürk, ayrıca "Türk Milletine Borcumuz Var" adında bir eser de kaleme almıştır.