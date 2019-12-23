İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

23.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:10
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat

07.45'de Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

08.30'da Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

07: 00 Bursa () - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

(Zafer Peker/İHA)

Kaynak: İHA
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