İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber
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İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber

İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, koronavirüs aşısını hakkı gelmesine rağmen yaptırmadı. Nişanlısı İdo Tatlıses ile tatile gitmeyi tercih eden Şefkatli, koronavirüse yakalandı. İşte detaylar...

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile sinema oyuncusu Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı. Aşı sırası gelen ve buna rağmen aşı yaptırmayan Şefkatli, bunun yerine tatile gitmeyi tercih etti.

Çeşme'ye giden daha sonra Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissedince hastaneye gitti. Genç isim, koronavirüse yakalandığını öğrendi. Nişanlısının sonucu ise negatif.

Genç çiftin yakın zamanda nikah masasına oturmaları bekleniyor.

İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzücü haber

Kaynak: Snob Magazin

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