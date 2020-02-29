İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (2)
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (2) - Haber

İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

29.02.2020 03:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 03:32
İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib'te rejim hedefleri etkisiz hale getirildi (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler