: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, son yolculuğuna uğurlandı

29.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı 'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak yüzlerce araçtan oluşan konvoy halinde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı İnönü Tabaklı Camisine getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe Saygılı'ya taziyelerini bildirdi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 20 Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş,Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba ve kardeşler, şehidin fotoğrafını alarak öpüp başına koydu. Baba Hüseyin Saygılı, elindeki fotoğrafı alarak "O bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağolsun." dedi.

Tören sırasında Mahir Ünal, baba Hüseyin Saygılı'nın sürekli elini tutan acısına ortak oldu.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saygılı'nın naaşı, Beyoğlu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Törende, şehidin İdlib'de bir süre önce birlikte görev yaptığı kardeşi Mehmet ve Yasin ile diğer uzman çavuş Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

Kaynak: AA

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