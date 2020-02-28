İdlib saldırısının ardından: Türkiye ile Batı arasında yeni bir sürecin başlangıcı mı?
Rusya destekli Şam güçlerinin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki Türk taburunu vurduğu saldırı sonrası Türkiye’nin dış politikası açısından sürecin yeni bir dönüm noktasının başlangıcı mı olduğuna dair tartışmalar başladı.
Rusya destekli Şam güçlerinin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki Türk taburunu vurduğu saldırı sonrası, Türkiye'nin dış politikası açısından yeni bir dönüm noktasının başlangıcı mı olduğuna dair tartışmalar başladı.
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'le görüşmesi ve NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca ittifak üyelerini istişareye çağırması, Türkiye'nin yönünü yeniden Batı'ya mı döneceği sorusunu gündeme getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle