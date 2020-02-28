İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?
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İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?

İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi? İttifak'ın 4. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin çağrısıyla olağanüstü toplanan NATO'nun ortak bir askeri cevap vermesini öngören 5. maddenin işletilip işletilmeyeceği tartışma konusu. Uzmanlara göre, şu an böyle birşey mümkün değil.

28.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:34
İdlib saldırısının ardından NATO '5. madde'yi işletir mi?

'nin vilayetinde perşembe gecesi Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından 'nın talebi üzerine NATO bugün olağanüstü toplandı. Toplantı, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca gerçekleşti.


Peki 4. madde ne diyor, müttefik ülkelerden birini hedef alan saldırıya NATO'nun ortak karşılık vermesini öngören 5. madde işletilir mi? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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