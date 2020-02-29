İdlİb saldırısı ABD'de kınandı

29.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:04

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırıyı kınadı.



İdlib'te Türk askerine yönelik saldırı Washington'da protesto edildi. ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Rejim karşıtı slogan atan Azerbaycanlılar, 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınadı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan Azerbaycanlılar, Türk ve Azerbaycan bayrağı ile Türkiye'ye destek mesajları verdi. Birlik ve barış mesajlarının verildiği konuşmalarda, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye ve Türk halkının yanında olunduğu ifade edildi.



ABD'de yaşayan Azerbaycanlı Zaur Bayramli, "Türk dünyasına baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Umarım ki Türkiye bu mücadelesinden zaferle çıkacak" ifadelerini kullandı.



Penah Ibrahimov ise, "Bugünlerde bizim 28 yıl önce yaşadığımız acıları Türkiye yaşıyor. Türkiye'nin yanındayız. Başınız sağ olsun Türkiye'm diyoruz. Şehitleriniz şehitlerimizdir, askeriniz askerimizdir, toprağınız toprağımızdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA