05.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:15

2019'da ülke gündemine giren ve 2020'de siyaset gündeminin ana konularından biri haline gelen İdlib, 34 askerimizin şehit olması ile hafızlarımıza kazındı. Bahar Kalkanı Harekatı ve çevre ülkelerle yaşanan askeri gerilim sonrası İdlib vatandaşların merak konusu oldu ve İdlib kimin elinde, İdlib önemi ne, İdlib son durum konuları merak edildi.

İDLİB KİMİN ELİNDE?

İdlib, rejime karşı mücadele yürüten silahlı grupların elinde bulunnuyor.

İDLİN'İN ÖNEMİ NE?

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan İdlib eyaleti, hükümete karşı mücadele yürüten silahlı grupların elinde kalan son büyük yer.

Bu nedenle, Suriye'deki iç savaşın üç önemli aktörü hükümet, Rusya ve Türkiye açısından İdlib'deki gelişmeler büyük önem taşıyor.

İdlib'in geri alınması halinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve onu destekleyen Rusya, savaşın istedikleri gibi sonuçlanmasını büyük oranda sağlamış olacaklar.

İdlib harita

İDLİB SON DURUM!

Türkiye, İdlib bölgesindeki askeri takviyelerini Cilvegözü sınır kapısından geçirip Sarmada ve İdlib şehri üzerinden ulaştırıyor.

Türkiye, iki hafta önce sabah saatlerinde Suriye ordusunun top atışıyla takviye birlikleri taşıyan konvoyu hedef aldığını açıkladı. Sarakib'in batısında Türkiye'nin kurduğu kontrol noktaları da Suriye ordusu tarafından hedef alındı. Rusya, Türkiye'nin askerlerinin hareketini kendisine bildirmediğini söylüyor.

Suriye hükümeti, son haftalarda Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyişini sürdürdü.

Suriye ordusu, kısa bir süre önce İdlib şehrinin güneyinde, Lazkiye-Halep arasındaki M4 karayolu ile Şam-Halep arasındaki M5 karayolunun kesişme noktasındaki kritik Serakib kentini ele geçirmişti. Ancak muhalifler, Çarşamba günü geniş çaplı bir operasyon başlatarak Serakib kentine tekrar girdi.

Ayrıca, Suriye ordusu M5 karayolunun çok büyük bir bölümünün kontrolünü de yeniden ele almış durumda. Türkiye'nin bu bölgedeki bazı gözlem noktaları artık hükümetin kontrolü altına geçen yerlerde kaldı.

Bu bölgede, Türkiye'nin yanı sıra İran ve Rusya'nın da gözlem noktaları bulunuyor.

Suriye ordusu açısından bir diğer kritik nokta da Cisr eş-Şuğur. Türkiye'nin askeri gözlem noktasının bulunduğu bu kente de zaman zaman hava operasyonu düzenleniyor. Bu kent, M4 karayolunun güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.