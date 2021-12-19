İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı - Haberler
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İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı

AA / İzzettin Kasım - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de binlerce sivilin yaşadığı çadır kentlerde, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de binlerce sivilin yaşadığı çadır kentlerde, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Gece boyu süren yağış, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kentleri sular altında bıraktı.

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha ekibinin yaptığı çalışma sonucu 24 çadır kenti su bastığını, binlerce sivilin çadırının su altında kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor." dedi.

Her geçen gün insani krizin arttığını ifade eden Hellaj, oluşan zararı karşılamak için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı

İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı

İdlib'de şiddetli yağış sonucu çadır kentler sular altında kaldı

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AA / İzzettin Kasım - Son Dakika Haberleri

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