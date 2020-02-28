İdlib'de şehit olan er Cuma Bağatur'un Batman'daki ailesine acı haber verildi
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal şehadet haberini baba Mehmet Bağatur ve diğer yakınlarına verdi.
Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi.
Sağlık ve jandarma ekipleri şehidin ailesini teskin etti. Eve Türk bayrağı asıldı.
Kaynak: AA