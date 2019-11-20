İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında yaralanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi.
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında yaralanan 4 kişi Türkiye'ye getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Reyhanlı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralılar ilk müdahalenin ardından ilgili birimlere sevk edildi.
Öte yandan yaralıların Türkiye'ye gelişleri sürerken sınırda ilgili sağlık birimlerinin de hazır bekletildiği öğrenildi.