07.09.2019 03:30

IdeaPad L340 ile okula dönüş muhteşem olsun

Teknoloji devi Lenovo'nun üstün performanslı ürünü IdeaPad L340 son teknolojik özellikleriyle çocuğunuz ödevlerini hazırlarken ya da ders çalışırken hızını hiç kesmeyecek. Üstelik derslerden arta kalan zamanlarda çocuğunuzu güçlü bir oyun deneyimi ile ödüllendirecek. IdeaPad L340 Gaming, şık tasarımı, güç ve performansıyla mükemmel bir okul arkadaşı.



Lenovo, okula dönüş döneminde çocuklara ödev hazırlarken ve araştırma yaparken faydalanabilecekleri yüksek performanslı bir okul arkadaşı sunuyor. IdeaPad L340'ın oyuncu bilgisayarı olarak da nitelendirilen modeli; 9.nesil Intel Core i7 işlemciye kadar destekleyen gücü ve hızı sayesinde derslerden ve ödevlerden arta kalan zamanlarda çocuğunuza mükemmel bir eğlence sunuyor.



Kusursuz bir oyun deneyimi için, Intel Optane seçeneği sayesinde daha hızlı önyükleme ve oyun başlatma süresi sağlıyor. IdeaPad L340 Gaming'in Dolby Audio™ gelişmiş ses teknolojisi ile mobil oyun deneyimi ödevlerini tamamlayan çocuklarınıza ödül olacak.



Üstelik bilgisayarın gerçek bir oyun donanımına dönüşmesini sağlayan Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarıyla desteklenmiş olan L340 cihazlar ile oyunlar daha keyifli olacak.



Çocuklarınız aynı zamanda güvende olacak

IdeaPad L340, çocuğunuzu derslerinde; ödevlerinde yalnız bırakmazken aynı zamanda web kamerasındaki fiziksel kapak sayesinde kamerasını dış dünyaya kapatarak çocuğunuzu güvende tutacak.



9 saat pil ömrü

IdeaPad L340 Gaming 9 saate kadar pil ömrüyle ayrıca çocuğunuzun hiçbir ödevini yarıda bırakmaz ve 60 dakikalık şarjla %80 ve 120 dakikalık şarjla %100 kapasite sağlar.

Kaynak: Teknotalk.com