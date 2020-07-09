İddia uğruna canından olan gencin kimliği belli oldu
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İddia uğruna canından olan gencin kimliği belli oldu

İddia uğruna canından olan gencin kimliği belli olduAntalya'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan gencin Deniz Şahin olduğu ortaya çıktı.

09.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:55

İddia uğruna canından olan gencin kimliği belli oldu

Antalya'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan gencin Deniz Şahin olduğu ortaya çıktı. Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olması nedeniyle cenazesinin babası gelinceye kadar bekletileceği öğrenildi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin iki kardeşi Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil bandındaki falezler üzerine gelen Deniz Şahin (18), arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini, daha önce 90 metre yükseklikten denize atladığını ve bulunduğu noktadan da atlayacağını söyleyerek, çevredekilerden kendisini videoya çekmesini istedi. Çevredekiler cep telefonu ile kayıtta olduğu sırada 40 metrelik falezlerden kendisini bırakan Şahin, denize hızla çarptı. Genç denize düştükten sonra hareketsiz kalınca endişelenen çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 15 dakika boyunca su üzerinde hareketsiz yatan Şahin'i gören Erhan Uludağ kıyafetlerini çıkarıp, yardım için denize girdi. Uludağ, genci kayalık bölgeye çıkarıp, kalp masajı yaptı. Bu sırada olay yerine gelen deniz polisi Şahin'i bota çıkardı. Yol boyunca kalp masajının yapılmaya devam ettiği Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Falezlerden denize atlayarak yaşamını yitiren Şahin'in son sözlerinin, Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek olduğu öğrenildi. Elindeki cep telefonunu falez bandında bekleyenlere verip, Daha önceleri 90 metreden atlamıştım, şimdi de buradan denize atlayacağım. Beni kameraya kaydedin. Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek dediği ve ardından 40 metrelik falezlerden atladığı öğrenildi. Denize yüz üstü düşen ve 15 dakika deniz üstünde hareketsiz bir şekilde duran gencin atlama anı ve sonrasında denizden çıkarılışı ise kendi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinde Şahin'in cenazesini almak için morga gelen Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin biri kız iki kardeşi, morg kapısı önünde uzun süre gözyaşı döktü. Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olduğu, bu nedenle ailenin cenazeyi almak için babasının gelmesini beklediği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelere göre Şahin'in suya yüzüstü düşmesi sonucu iç organlarında oluşan hasar nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Şahin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İddia uğruna canından olan gencin kimliği belli oldu

Kaynak: DHA

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