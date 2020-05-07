İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor

İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor
07.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:48

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan 2020 çalışmaları kapsamında Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurdu.

İDDEF, "İyiliğe Dokun" sloganıyla gerçekleştirdiği 2020 yılı ramazan kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışladığı kumanya paketi, zekat, fitre ve fidyeleri koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye ve Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahipleri ile medreselerde eğitim gören ilim talebelerine ulaştırdığını bildirdi.

Yurt içinde yardım seferberliği

Verilen bilgiye göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin Türkiye'de görülmesinin ardından "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla harekete geçen İDDEF şu ana kadar 10 bin aileye gıda paketi ulaştırdı. Ramazan ayı içerisinde de yardım çalışmalarına devam eden İDDEF, koronavirüs sebebiyle işine gidemeyen, çalışamayan, zorunlu olarak evde kalmak durumunda olan yaşlı, hasta ve gerçek ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek kumanya paketlerini teslim ediyor. Hayırseverlerin kampanyaya verdikleri destekle hazırlanan temel gıda malzemelerinden oluşan gıda kolisiyle hem sofralara AŞ hem de sevgi ve muhabbet köprüleri kurarak gönüllerini kazanılmaya devam ediliyor.

Suriye'de her gün bin 500 kişiye iftar

Verilen bilgiye göre, Suriye gibi acil yardım bölgelerine ağırlık vererek iç savaş nedeniyle mağduriyet yaşayan Suriyeli sivillerin Ramazan sevincini yaşaması için çalışan federasyon, İdlib'de hizmete aldığı aşeviyle her gün bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Ramazan ayının ilk günüyle birlikte kazanların kaynamaya başladığı aşevinde yapılan yemekler federasyon ekiplerince paket halinde çadır kentlere ve briket evlere ulaştırılarak yaşam mücadelesi veren savaş mağduru Suriyeli sivillere dağıtılıyor. Yemek pişirme ve dağıtma esnasında koronavirüs nedeniyle her türlü tedbir alınırken maske takılıp eldivenler giyilerek çalışmalar sürdürülüyor. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor.

Gazze ve Yemen'de yüzler gülüyor

Federasyonun, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren Yemen'de ve yoksulluk içinde yaşayan Gazze'deki Filistinli Müslümanlara, Ramazan çalışmaları kapsamında içerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı kumanya dağıtımı ve evlere sıcak iftar yemeği servisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Afrika ve Asya'ya uzanan iyilik eli

Veirlen bilgiye göre, yurtdışında 33 ülke 106 bölgede yerel görevlileriyle yardım çalışmaları yapan federasyon, Afrika kıtasında kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor ve sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Zekat ve fitre emanetlerini ilim talebeleri ile gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim eden federasyon, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi çevresindeki bin aileye kumanya ulaştırdı. Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veren federasyon, zekat ve kumanyaları sahadaki yerel görevlileri aracılığıyla teslim ediyor. Mali, Etiyopya, Burkina Faso, Kenya ve Nijerya'da da Ramazan yardımı yapılırken, adak kurban emanetleri muhtaç kimselerin sofrasına ulaştırılıyor. Ramazan ayında su kuyusu çalışmalarına da hız veren İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika ve Güney Asya'da su kuyusu açıyor. Güney Asya'nın yoksul ülkelerinden olan Bangladeş, Filipinler ve Kamboçya'daki Müslümanlara iyilik eli uzatan federasyon, sahadaki görevlileri ile ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yaparak, iftar yemeği ikram ediyor. Kirli su problemi nedeniyle binlerce ölümün yaşandığı Bangladeş'te su kuyusu açan federasyon, huzur ve bereket ayı Ramazan'da kardeşliği ve dayanışmayı pekiştiriyor.

Ramazan boyunca sürecek iyiliğe siz de dokunmak isteyenlerin, yurtiçinde veya binlerce kilometre uzaktaki ümmet coğrafyasında insanların yüzünün gülmesine vesile olmak isteyenlerin; iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarından, telefon ve SMS yoluyla bağış yapılabileceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Deniz Gezmiş Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Kemal Sunal Hatice Çarpar
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Avrupa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: İDDEF, Türkiye ve 33 ülkedeki yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:02:41. #1.15#
title