Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
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BBC

Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı

Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
BBC - Haberler | Dünya

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Ida Kasırgası'nın Lousiana eyaletinde saatte 240 km hızla karaya ulaştığını bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Ida Kasırgası'nın Lousiana eyaletinde saatte 240 km hızla karaya ulaştığını bildirdi.

Binlerce kişi eyaleti terk ederken, kalanlardan ise kasırganın sonlanmasına kadar barınaklarda kalmaları istendi.

Eyaletin en büyük şehri olan New Orleans'ı 2005 yılında vuran Katrina Kasırgasında bin 800 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra kentte seller için önlem olarak setler kuruldu. Bu setler şu ana kadar işe yaramış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın kıyı boyunca hayati risk içeren büyük bir yıkıma neden olabileceğini söyledi.

Halihazırda 300 binden fazla haneye şu anda elektrik verilemiyor. Biden elektrik tedarikinin onarımının haftalar sürebileceğini söyledi.

Katrina'nın 16. yıldönümünde karaya ulaşan Ida Kasırgası, hafta sonu boyunca Meksika Körfezi'ndeki ılık sular üzerinde güç kazandı.

Ardından ise New Orleans'ın güneyindeki Fourchon Limanı'nda karaya vurdu. Kasırga Saffir-Simpson kasırga ölçeğine göre Kategori 4 olarak adlandırıldı.

Eyalet Valisi John Bel Edwards, "Eyaletimiz için gelecek gün ve haftaların ne kadar zor geçeceğine dair hiçbir şüphe yok. Bugün çok fazla insan da hayal bile edemeyeceğimiz şekilde sınanacak. Ancak şunu da söylemeliyim ki, eyalet olarak hiç bu kadar hazırlıklı olmamıştık" diye konuştu.

NBC televizyon kanalında yer alan bir videoda oluşan fırtınanın, Meksika Körfezi'nin iç kısımlarındaki Cut Off kasabasındaki bir hastanenin çatısını uçurduğu görüldü.

Fırtınaların sıklığı üzerinde iklim değişikliğinin ne kadar büyük bir etkisinin olabileceği tam olarak hala net değil. Fakat deniz yüzeyindeki artan sıcaklık, havayı ısıtarak kasırgaların karaya doğru yönelmesinde enerji sağlıyor.

Sonuç olarak olağanüstü yağışları beraberinde getirmeleri de son derece olası.

BBC'ye konuşan New Orleans'ta yaşayan ve Afet Yardım Merkezi'nde çalışan Tanya Gulliver Garcia isimli ABD'li, "Oldukça endişeliyim. Yıllarca birçok afette gönüllü oldum. Ama evde afeti yaşamakla, güvenli ve iyi bir sığınakta olmak arasında fark var" dedi.

Amerikan Hava Dairesi (NWS) New Orleans sakinlerine yönelik Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Evinizde iç kısımda yer alan ya da pencereleri olmayan küçük odalarda durun. Yerinizden de ayrılmayın" uyarısını yaptı.

Louisiana'da Covid-19 salgını sebebiyle sağlık sistemi üzerinde de bir baskı var. Eyalet, ülkede en yüksek vaka sayılarının görüldüğü üçüncü eyalet.

Normalde böyle bir kasırganın güzergahındaki hastaneler de boşaltılırdı. Ancak şu anda tahliyenin yapılabilmesi için kullanılabilecek daha iç bölgelerdeki hastanelerde çok az sayıda boş yatak var.

Vali Edwards, "Tahliyede hastaları götürebileceğimiz boş yatağımız yok. Eyalette de, eyalet dışında da" dedi.

Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yüzde 90'ından fazlası da durdurulmuş durumda.

Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
BBC
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Ida Kasırgası: Lousiana'da binlerce kişi tahliye edildi; yüz binlerce ev elektriksiz kaldı - Haberler
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