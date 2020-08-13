İçme suyunda kalite artıyor Karadeniz Bölgesi'nin en büyük içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinden birinin bulunduğu Samsun'da, suyun kalitesi artırılıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinden birinin bulunduğu Samsun'da, suyun kalitesi artırılıyor.

24 yıl önce yapılan Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde bugüne kadar en kapsamlı bakım onarım çalışmasını gerçekleştiren Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2 filtre havuzunu yenileyerek, hizmete aldı.

Tesisin hizmete alındığı tarihten itibaren en büyük tadilat çalışmasını gerçekleştiren SASKİ Genel Müdürlüğü, kademeli olarak 16 filtre havuzunu yenileyerek hizmete alacak. Öncelikli olarak 5 filtre havuzunun tadilatını ve yalıtımını yaparak nozul plakalarını yenileyen SASKİ, yeni filtre kumlarını yerleştirdi. Ayrıca SASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve akredite olan su analizleri yapabilen mevcut laboratuvar, yeni ilave cihazlar alınarak son teknolojiye sahip daha modern bir hale getirilecek.

Tesiste gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Dairesi Başkanı Cihan Güller, halkın çok daha kaliteli içme ve kullanma suyuna kavuşacağını söyledi. Güller, "Tesisimizde 16 tane filtre havuzumuz bulunmaktadır. Bu havuzlarımızı 2020'nin Mart ayında bakım onarıma aldık. 2 tanesinin bakımını yaptık ve devreye aldık. Söz konusu havuzlarda tüm tadilatlar yapıldı ve alt yapısı her şeyiyle yenilendi. Kalan 3 havuzdaki çalışmalar ise devam ediyor. Kış sezonu gelmeden onları da tamamlayıp devreye alacağız. Yaz aylarına göre kış ve ilkbahar aylarında ham suyun barajdan gelen kirlilik yükü daha fazla. Dolayısıyla en küçük bir sıkıntı yaşamamamız için kışa girmeden hepsinin bitmiş olması lazım. 5 havuzun ardından eski ve bakım onarımının yapılması planlanan 11 havuzu da aynı şekilde onarıp dizayn ederek yenileyeceğiz" dedi.

Güller, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de talimatıyla Samsun halkının Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) belirlediği standartlar ve kalitenin daha da üzerinde bir içme suyuna kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.

Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi

Samsun'a sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyu temin etmek amacıyla 1996 yılında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik mevkisinde inşa edilen Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi, DSİ'den devralınarak işletmeye alınmıştı. 300 dönümlük arazi üzerine kurulan tesise, 13 km uzaklıktaki Çakmak Barajı'ndan gelen ham su işlenerek en yeni teknolojiyle arıtılıyor. Tam kapasiteyle çalışan ve günde 200 bin metreküp su arıtılarak, laboratuvar analizlerinin ardından şehrin şebekelerine dağıtılıyor. 1 milyon 336 bin nüfusa sahip Samsun'da, merkez ilçelerden Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de yaşayan 706 bin kişinin su ihtiyacı bu tesisten karşılanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA