İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
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İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı

İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketi nedeniyle içme suyu hattında tahribat oluşan köye helikopter ile içme suyu boruları taşındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketi nedeniyle içme suyu hattında tahribat oluşan köye helikopter ile içme suyu boruları taşındı.

İlçeye bağlı Çatakgüney köyü Gergi Mahallesi'nde, sel felaketi nedeniyle içme suyu hattında tahribatlar oluşması nedeniyle su sıkıntısı yaşandı. İlçeden köye olan ulaşım, köprülerin yıkılması ve birçok köy yolunda tahribat olması sebebiyle İlçe Özel İdaresi ekipleri, keşif için gittiği bölgeye uzun süren çalışma sonucu güçlükle ulaştı.

Keşfin tamamlanmasıyla birlikte gereken içme suyu malzemelerinin insan gücü ile söz konusu bölgeye ulaştırılmasının mümkün olmaması sebebiyle Türkeli Kaymakamlığı tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından helikopter istendi.

İlçeye gönderilen helikopter, Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadına iniş yaparak, buradan teslim edilen malzemeler, ilçeye bağlı Çatakgüney köyü Gergi Mahallesi'ne ulaştırıldı. Helikopter bölgeye iki sefer yaparak, içme suyu malzemelerinin teslimatını yaparak, ilçeden ayrıldı. - SİNOP

İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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