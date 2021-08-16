İçli köfte kitel tarifi! Masterchef içli köfte kitel nasıl yapılır? 15 Ağustos içli köfte kitel yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Masterchef 15 Ağustos yarışmasında şefler tarafından İçli köfte kitel yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef İçli Köfte Kitel nasıl yapılır? İçli Köfte Kitel yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İçli köfte kitel yemek tarifi! İçli Köfte Kitel nasıl yapılır? İçli Köfte Kitel yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu İçli Köfte Kitel tarifi oldu. Peki en güzel İçli Köfte Kitel yemek tarifi nasıldır? İçli Köfte Kitel yemeği nasıl yapılır? İçli Köfte Kitel için gerekli malzemeler nelerdir?

İÇLİ KÖFTE KİTEL TARİFİ HAZIRLANIŞI

DIŞININ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tepsiye bulguru ve tuzu aktarın. Üzerine yavaş yavaş 1 su bardağı ılık su dökerek, elinizle karıştırmaya başlayın.

Bulgur yumuşayana kadar, 10-20 dakika boyunca harcı iyice yoğurun. Arada sırada kontrollü olarak su ekleyin ve harç hamur halini alana kadar yoğurmaya devam edin.

Yumuşayan harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

Avucunuzun içinde bastırarak, içine bir tatlı kaşığı kadar harç ekleyin.

Dikkatlice kapatarak harcın içinde kalmasını sağlayın.

Elinizle bastırarak yassı bir hale getirin.

Pişirmesi İçin:

Şekillendirdiğiniz içli köfte kitelleri bol tuzlu derin suda 6-7 dakika boyunca, kiteller su üzerine çıkana kadar haşlayın.

Üzerine pul biberli yağ ve maydanoz ile servis edin.

İÇİNİN HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavada, yemeklik doğradığınız soğanı az yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavrulan soğanlara kıymayı ilave ederek pişirmeye devam edin.

Kıyma da piştikten sonra önce baharatları, ardından tereyağını ilave ederek karıştırın. Ardından soğuması için bir kaseye alın.

Soğuyan karışıma haşlanmış pirinci ve ince doğranmış maydanozları da ilave edip karıştırın.

İÇLİ KÖFTE KİTEL MALZEMELER

300 gram kadar dana kıyma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

6-7 dal maydanoz (ince doğranmış)

Yarım çay bardağı pirinç

Dışı İçin:

1 çay kaşığı tuz

ince köftelik bulgur

1-2 su bardağı ılık su

Servisi İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı pul biber