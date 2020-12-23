İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
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İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı

23.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:15

Oyuncu İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Lal, 18 yaşında genç bir kız oldu. Güzelliğini annesinden alan Zeynep Lal, pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten de Zeynep Lal adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Gözlerden uzak büyüyen Lal, şimdilerde büyüyüp bir genç kız oldu.

ADINDAKİ DETAYIN BİR HİKAYESİ VAR

İclal Aydın kızına koydukları 'Lal' ismi için bir röportajında "Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim" demişti.

İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Basın önüne çıkmayan 18 yaşındaki Lal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Intagram'da 12 bin takipçisi bulunan Lal, günlük yaşantısından kareleri ve annesiyle olan pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Zeynep Lal'ın bazı pozları...

İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
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