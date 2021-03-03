İçki içtikleri kadınları darp ettiler
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İçki içtikleri kadınları darp ettiler

03.03.2021 23:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:46
İçki içtikleri kadınları darp ettiler

DÜZCE'de, iki kişi birlikte alkol alırken tartıştıkları iki kadını darp etti.

DÜZCE'de, iki kişi birlikte alkol alırken tartıştıkları iki kadını darp etti. Sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı. 

Olay akşam saatlerinde, Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. M.D. ve V.D. adlı iki erkek, A.K. ve M.D. isimli kadınlarla alkol almaya başladı. Evde başlayan tartışma büyüyünce iki genç kadın evden kaçarak Gürcü Osman Camii şadırvanına gizlendi. İki kişi kadınları bularak darp etti. Kadınların bağırmaları üzerine etrafta bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada M.D. isimli kadın sinir krizi geçirdi. M.D. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


İçki içtikleri kadınları darp ettiler
İçki içtikleri kadınları darp ettiler
İçki içtikleri kadınları darp ettiler
İçki içtikleri kadınları darp ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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