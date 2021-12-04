Tunceli'de mağarada sıkıştırılan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ovacık ilçesi kırsalında jandarma personeli Celil Mutlu'nun şehit olduğu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildi.

MAĞARADA SIKIŞTIRILAN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığı'na bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi" denildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI"

Teröristlerin kimliklerinin belirlendiği aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Kahraman Jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı."