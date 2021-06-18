İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK'lı teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK'lı teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik'in, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik'in, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu, Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu. 2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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