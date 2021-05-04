İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Nisan ayında ülkesine dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Nisan ayında ülkesine dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 670 bin 342'dir.