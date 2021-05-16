İçişleri Bakanlığı'nın 'Kademeli normalleşme' genelgesine AK Parti'nin içinden itiraz var

İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'Kademeli Normalleşme' konulu bir genelge gönderdi. Alınan kararlar yarın sabah saat 05.00'te başlayıp, 1 Haziran'a kadar devam edecek. Genelgeye bir itiraz ise AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk'ten geldi. Külünk, sosya medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine restoranlar tek salgın merkezi gibi davranılmış, yeni genelgenin kuralları 17 gün öncesindekiyle aynı. Vatandaş 'bize biraz nefes aldırın' tepki verecek." sözlerine yer verdi.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR DURUM BU DENİYOR"

AK Parti MKYK üyesi, 24, 25 ve 26'ncı dönem milletvekili olan Metin Külünk'ten, uygulanacak Kademeli Normalleşme Genelgesi'ne itiraz geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Külünk, 17 gün süren tam kapanma sürecinden sonra yurttaşların, kademeli de olsa hızlı bir 'normalleşme dönemine geçiyoruz' beklentisinde olduğunu söyleyerek, "Özellikle başından beri sanki salgının tek merkezi restoranlarmış gibi muameleyi bırakıp; ayrıca tuhaf çelişkili izlenimi veren başka serbestliklerin bir mantığa oturması da bekleniyordu. Ancak genelge bu morali vermiyor; çünkü 'Kademe Takvimi' yok. Sadece 'ikinci bir emre kadar durum bu' haberi var. Üstelik bu serbestlik zaten 17 gün öncesi aylardır olan durumla aynı" ifadelerine yer verdi.

"BELİRSİZ NORMALLEŞME GENELGESİ"

Külünk, İçişleri Bakanlığı'na genelgenin yeniden gözden geçirilip revize edilmesi gerektiği yönünde çağrı yaparak şöyle devam etti:

"1 Haziran sonrasında ise Türkiye'nin küresel düzenin dayatmalarından koptuğu, kendi normalini oluşturulduğu bir süreç için güçlü bir halk desteği oluşmuş durumda iken bunu değerlendirmek gerekir, aksi halde 'Belirsiz Normalleşme Genelgesi' işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler. Lütfen hızla gözden geçirilsin."

"GENELGE KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"

Genelgenin kafa karışıklığı yarattığını ve yurttaşlardan tepkiler geleceğinin net olduğunu belirten AK Partili Külünk, "Genelgenin acilen revize edilmesi ve 'Kademe' mantığıyla yasaklanan ne varsa... Bir tarih öngörüsü olmalı. Hatta vatandaşımız 'Bize nefes aldırın; Biz kurallara belirgin uymazsak; Kademe kademe yasak gelsin!... Fakat biz hep itaat ediyoruz; siz artık halden anlamaz oldunuz' tepkisini verecektir" dedi.



