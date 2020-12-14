Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak

Bazı vatandaşlar hafta sonu özel hastane ve kan merkezlerinden aldıkları randevular ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Harekete geçen İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte ülkemizde yeni tedbirler alınırken, bunlardan biri sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bazı vatandaşlar özellikle doktor randevuları ile kısıtlamayı ihlal ederken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak valiliklere genelge gönderdi.

MUAFİYET DURUMU İLE DIŞARIDA BULUNDUĞU ZAMAN DİLİMİ UYUMLU OLACAK

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

RUTİN GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKAMAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.