İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
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İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususları hatırlattı. Bu kapsamda, koronavirüs bakımından çok yüksek riskli 58 ilde kısıtlama bugün saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda düşük (mavi) risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, ve Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLERDE KISITLAMA 56 SAAT UYGULANACAK

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

KISITLAMADA MARKETLER AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da on-line olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.

On-line sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Açıklamada, kısıtlamanın uygulandığı günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatması
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Abdullah Karlidag
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