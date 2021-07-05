İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraflı yanıt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraflı yanıt

Haberler.com - Haberler | Politika

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın gece yarısı Twitter hesabından paylaştığı "Süleyman Soylu istifa etmiş" iddiasına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama gelmişti. Bugün de İçişleri Bakanlığı, Soylu'nun Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya başkanlık yaptığını aktardı ve bir fotoğraf paylaşarak iddiaları yalanlamış oldu.

Bir süredir organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının hedefinde olan ve uzun zamandır sessizliğini koruyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği ileri sürülmüştü.

İŞBAŞARAN'IN İSTİFA İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran, sosyal medya hesabından dün gece saatlerinde bir paylaşım yaparak Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Süleyman Soylu istifa etmiş (Affını istemiş) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önermiş" ifadelerini kullanan İşbaşaran'ın iddiası gündem yaratmıştı.

İşte İşbaşaran'ın o tweet'i;

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Eski AK Partili vekilin Bakan Soylu'yla ilgili iddiasına ise İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yalanlama gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bakanlık kaynaklarının istifa iddialarını yalanlamasının ardındansa İçişleri'nin resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndan fotoğrafların yer aldığı tweet'le eski AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifa iddiaları tamamen yalanlanmış oldu.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım;

İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt
İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin 'Süleyman Soylu istifa etti' iddialarına fotoğraflı yanıt
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın 'Bakan Soylu istifa etmiş' iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama
'Erken seçim yapılacak mı?' sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi
"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Taner Ölmez Kemal Sunal Şevval Şahin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Aziz Yıldırım Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanlığı'ndan eski AK Partili vekilin "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraflı yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:57:27. #1.14#

title