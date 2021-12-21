İçişleri Bakanlığı: "Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt mensubu teslim oldu" - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt mensubu teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen, MİT Başkanlığı'nın destek verdiği ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye yükseldi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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