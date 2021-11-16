İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.
HAKKARİ (DHA) - İçişleri Bakanlığı : PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.