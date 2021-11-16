İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.

HAKKARİ (DHA) - İçişleri Bakanlığı : PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri: Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberleri: Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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