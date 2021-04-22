İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biri olan 23 Nisan kısıtlamaları neler? İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biri olan 23 Nisan kısıtlamaları neler? İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

23 NİSAN YASAKLARI NELER?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

23 NİSAN SOKĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak
Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı Genelgesi: 23 Nisan yasakları neler? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 08:18:52. #1.16#

title