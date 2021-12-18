İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan...

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan...
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi.

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığı : Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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