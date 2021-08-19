Son dakika haberleri: Eren-7 Operasyonunda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: Eren-7 Operasyonunda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Eren-7 Operasyonunda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren 7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren 7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren 7 Operasyonları kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda 1 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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