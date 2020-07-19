İçişleri Bakanlığı: Bakanımızın oğlunun sosyal medya hesabı bulunmamaktadır
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İçişleri Bakanlığı: Bakanımızın oğlunun sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu' başlığıyla yapılan haberlere ilişkin açıklama yaparak, Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun twitter hesabı olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Bakanımızın oğlunun sosyal medya hesabı bulunmamaktadır
19.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:07

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu da konuştu' başlığıyla yapılan haberlere ilişkin açıklama yaparak, Bakan Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu'nun twitter hesabı olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bir twitter palaşımının 'Bakan Soylu'nun oğlu da konuştu' diye haber yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Levent Soylu'nun twitter hesabının olmadığı belirtilerek, sahte hesaba ilişkin gerekli işleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu twitter hesabı sayın bakanımızın oğlu Engin Levent Soylu'ya ait değildir. Sayın bakanımızın oğlunun bahse konu sosyal medyada hesabı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu paylaşımın sayın bakanımızın oğluna aitmiş gibi ilişkilendirilmesi anlamsızdır. Sayın bakanımızın oğlu adına açılan sahte hesapla ilgili de gerekli işlem başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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