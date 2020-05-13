İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi
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İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi

İçişleri Bakanlığı, YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık olacağını duyurdu. Bu tarihlerde Kimlik Kartı için öğrenciler sokağa çıkabilecek. Ayrıca muhasebeci ile yeminli mali müşavirler de 31 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasaklarından muaf olacak.

13.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:46

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili valiliklere ek genelge gönderdi. Buna göre, YKS girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde velisiveya vasisinden bir kişi ile sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek.

MALİ MÜŞAVİRLER VE ÇALIŞANLARI 31 MAYIS'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDAN MUAF OLACAK

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (Karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından ) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak.

15 İLDE 16-19 MAYIS ARASI 4 GÜNLÜK YASAK GELMİŞTİ

Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgınla mücadeleye yönelik birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi. Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimizde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12 Mayıs'tavaliliklere genelge gönderildiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN YENİ İSTİSNALAR GELDİ

18 Mayıs tarihinde verilmesi gereken kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28 Mayıs tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27 Mayıs, 28 Mayısve 01 Haziran tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamanın olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıdaki istisnaların bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede açık olacak işyerleri, işletme ve kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Bölümü kapsamına eklenmesi gereği ortaya çıktığı belirtildi.

YKS'YE GİDECEK ÖĞRENCİLER 18-19 MAYIS'TA AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE GİDEBİLECEK

Bu kapsamda, istisna Kapsamında Olan Kişiler Bölümü'ne, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

MUAFİYET LİSTESİ GENİŞLEDİ

Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (Karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından ) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınacak.Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi

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